Хуситы заявили о новой стадии конфликта Йемена с Израилем

По его словам, настало время арабам и мусульманам объединиться, «использовать свои возможности и выступить вместе в этой битве для сохранения идентичности ислама и арабизма». Али аль-Кахум назвал конфликт с Израилем экзистенциальной битвой, заявив, что «пока существует Израиль, мира не будет».