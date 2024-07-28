США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ

«США создадут новое военное командование в Японии», — пишет газета.
Газета указывает, что командование будет создано на фоне «наращивания Китаем военной мощи».
По данным издания, командование будет координировать военные операции с силами Японии, планировать совместные учения и участвовать в защите Японии в случае войны.
Отмечается, что об инициативе будет объявлено в рамках встречи в воскресенье между главой госдепа США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром обороны Японии Минору Кихара.
Как указывает газета, этот шаг позволит США вывести свои силы в Японии из-под Индо-Тихоокеанского командования, штаб-квартира которого расположена на Гавайских островах, расположенных в более чем 5,6 тысячах километров от Японии.
Ранее из доклада минобороны Японии стало известно, что новая структура — объединенное оперативное командование — появится в Японии в 2024 финансовом году (до 31 марта 2025 года).
Ранее газета «Иомиури» сообщила, что Токио и Вашингтон в ходе запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производственной базы для ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM средней дальности.