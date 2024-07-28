США создадут новое военное командование в Японии, пишут СМИ

Ранее газета «Иомиури» сообщила, что Токио и Вашингтон в ходе запланированной на 28 июля встречи глав МИД и министерств обороны согласуют курс на повышение объемов производства ракет для систем ПРО Patriot PAC-3 в Японии для последующего их экспорта в США, а также обсудят создание в Японии производственной базы для ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM средней дальности.