Лавров раскритиковал возможное размещение ядерного оружия в Юго-Восточной Азии

«В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнерам. Называют они все это совместные ядерные миссии, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать, применять и доставлять ядерное оружие, — сказал он. — И если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, здесь лучше от этого никому не станет, рисков станет больше».