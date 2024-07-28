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Лавров раскритиковал возможное размещение ядерного оружия в Юго-Восточной Азии

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 28 июля. /ТАСС/. Потенциальное размещение ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности региона. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Малайзию.

Источник: РИА "Новости"

«В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнерам. Называют они все это совместные ядерные миссии, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать, применять и доставлять ядерное оружие, — сказал он. — И если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, здесь лучше от этого никому не станет, рисков станет больше».

Лавров Сергей