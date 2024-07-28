СМИ: Киев пригласил Моди прибыть с визитом 24 августа

По ее данным, визит продлится несколько часов. Газета пишет, что из соображений безопасности он может быть необъявленным, то есть о нем станет известно уже после того, как Моди прибудет в Киев.
В то же время, по информации источников издания, «решение об уровне визита все еще не принято». Это означает, что существует вероятность, что в Киев поедет не Моди, а глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар или советник по национальной безопасности Аджит Довал.
Ранее новостной канал WION со ссылкой на дипломатические источники проинформировал о готовящемся визите Моди на Украину, который может состояться в третью неделю августа. Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Моди и пригласил его посетить с визитом республику. После этого они встретились на полях саммита Группы семи в Италии.
В июле Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Довал и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели переговоры по телефону.