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СМИ: Киев пригласил Моди прибыть с визитом 24 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину может состояться 24 августа, когда она будет отмечать День независимости. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Indian Express.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

По ее данным, визит продлится несколько часов. Газета пишет, что из соображений безопасности он может быть необъявленным, то есть о нем станет известно уже после того, как Моди прибудет в Киев.

В то же время, по информации источников издания, «решение об уровне визита все еще не принято». Это означает, что существует вероятность, что в Киев поедет не Моди, а глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар или советник по национальной безопасности Аджит Довал.

Ранее новостной канал WION со ссылкой на дипломатические источники проинформировал о готовящемся визите Моди на Украину, который может состояться в третью неделю августа. Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Моди и пригласил его посетить с визитом республику. После этого они встретились на полях саммита Группы семи в Италии.

В июле Джайшанкар и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Довал и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели переговоры по телефону.