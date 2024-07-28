Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады с 105-й годовщиной ее образования

Славные боевые традиции бригады и связь поколений сохраняются ее личным составом и сейчас, констатировал глава государства. «Воины-инженеры неизменно демонстрируют высокое профессиональное мастерство, терпение, упорство и отвагу при выполнении задач любой сложности. Так было в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Так происходит и в наши дни во время тренировок, учений или в случаях, когда приходится обезвреживать взрывоопасные предметы, всемерно укрепляя обороноспособность страны и оберегая мирный труд граждан», — подчеркнул Президент и поблагодарил личный состав и ветеранов бригады за службу.