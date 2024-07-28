Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады с 105-й годовщиной ее образования

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 2-й ордена Красной Звезды инженерной бригады с 105-й годовщиной ее образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Сформированная как военно-маскировочная рота в далекие годы гражданской войны, воинская часть особо отличилась во время Великой Отечественной войны, укрывая и маскируя важнейшие военные и промышленные объекты», — говорится в поздравлении.

Славные боевые традиции бригады и связь поколений сохраняются ее личным составом и сейчас, констатировал глава государства. «Воины-инженеры неизменно демонстрируют высокое профессиональное мастерство, терпение, упорство и отвагу при выполнении задач любой сложности. Так было в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Так происходит и в наши дни во время тренировок, учений или в случаях, когда приходится обезвреживать взрывоопасные предметы, всемерно укрепляя обороноспособность страны и оберегая мирный труд граждан», — подчеркнул Президент и поблагодарил личный состав и ветеранов бригады за службу.

Александр Лукашенко пожелал всем мирного неба, счастья, благополучия, неизменного везения и новых достижений на благо Родины — Республики Беларусь.

Лукашенко Александр