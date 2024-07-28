Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём Военно-морского флота России

Нижегородская область исторически является одним из центров отечественного кораблестроения. Еще в допетровскую эпоху здесь жили искусные корабелы, знавшие и любившие свое дело. Славные традиции нашли свое продолжение в годы Великой Отечественной войны, когда на «Красном Сормове» строились подводные лодки для защиты страны. Производственные достижения здесь всегда были в неразрывном тандеме с мощной научно-конструкторской базой. Эти страницы навечно останутся в истории нашего региона.