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Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём Военно-морского флота России

Уважаемые военные моряки! Дорогие ветераны флота! От всего сердца поздравлю вас с Днём ВМФ!

Военно-морской флот сыграл огромную роль в истории России, в её становлении как великой мировой державы. Благодаря Петру Великому флот стал больше чем просто военной силой. Изначально это была мощная кадровая школа, место внедрения самых передовых технологий и повод для общенациональной гордости.

За прошедшие столетия флот прошел немало испытаний, а моряки вписали в историю невероятное количество примеров мужества и героизма. Военных моряков всегда отличало и умение работать в команде, понимание важности каждого человека на судне. Во все времена экипаж корабля был настоящим боевым братством, в основе которого — верность долгу и Отечеству.

Нижегородская область исторически является одним из центров отечественного кораблестроения. Еще в допетровскую эпоху здесь жили искусные корабелы, знавшие и любившие свое дело. Славные традиции нашли свое продолжение в годы Великой Отечественной войны, когда на «Красном Сормове» строились подводные лодки для защиты страны. Производственные достижения здесь всегда были в неразрывном тандеме с мощной научно-конструкторской базой. Эти страницы навечно останутся в истории нашего региона.

Мне хочется сказать спасибо всем нижегородцам, служившим на флоте, и тем, кто сейчас защищает Родину в рядах ВМФ. Вы настоящий пример для подрастающих поколений! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! С праздником!

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