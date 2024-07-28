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Лавров прокомментировал свой малайзийский наряд словами о «вежливых людях»

КУАЛА-ЛУМПУР /Малайзия/, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Малайзию прокомментировал журналистам выбор своей рубашки для переговоров словами о «вежливых людях».

Источник: МИД России

«Я нахожусь в Малайзии. И вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда для того, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках. Я согласился, мы вежливые люди. И потом — это приятно, если честно», — рассказал журналистам глава дипведомства в ответ на просьбу прокомментировать выбор своего наряда.

Лавров прибыл в Куала-Лумпур из столицы Лаоса Вьентьяна, где участвовал в мероприятиях по линии АСЕАН. Там российский министр завершил программу работы участием в традиционном гала-ужине, в ходе которого главы дипведомств меняют строгие костюмы на национальные одежды принимающей стороны. Лавров выбрал лаосскую рубашку бежевого цвета. По итогам же встреч в Малайзии министр вышел к прессе в сине-зеленой малайзийской рубашке батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с 12 лучами.

Лавров Сергей