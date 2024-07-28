Лавров прокомментировал свой малайзийский наряд словами о «вежливых людях»

«Я нахожусь в Малайзии. И вчера, когда мы во Вьентьяне расставались с моим малайзийским коллегой и летели сюда для того, чтобы мой визит провести, он поинтересовался, будет ли мне комфортно, если мы проведем эти переговоры оба в национальных малайзийских рубашках. Я согласился, мы вежливые люди. И потом — это приятно, если честно», — рассказал журналистам глава дипведомства в ответ на просьбу прокомментировать выбор своего наряда.
Лавров прибыл в Куала-Лумпур из столицы Лаоса Вьентьяна, где участвовал в мероприятиях по линии АСЕАН. Там российский министр завершил программу работы участием в традиционном гала-ужине, в ходе которого главы дипведомств меняют строгие костюмы на национальные одежды принимающей стороны. Лавров выбрал лаосскую рубашку бежевого цвета. По итогам же встреч в Малайзии министр вышел к прессе в сине-зеленой малайзийской рубашке батик со светло-голубыми узорами в виде звезд с 12 лучами.