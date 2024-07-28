В Севастополе 29 июля объявлен выходной

«Сегодня мы отмечаем два священных для нашего города праздника. В Севастополе невозможно без православной веры и русского флота, они по-настоящему переплелись. Вспомните знаменитый девиз ВМФ: “С нами Бог и Андреевский флаг!” В честь этих двух дат я принял решение — установить 29 июля 2024 года нерабочим праздничным днем».