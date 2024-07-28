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В Севастополе 29 июля объявлен выходной

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе понедельник, 29 июля, объявлен выходным днем. Указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на сайте правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что такое решение принято в честь празднования 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-Морского флота.

«Сегодня мы отмечаем два священных для нашего города праздника. В Севастополе невозможно без православной веры и русского флота, они по-настоящему переплелись. Вспомните знаменитый девиз ВМФ: “С нами Бог и Андреевский флаг!” В честь этих двух дат я принял решение — установить 29 июля 2024 года нерабочим праздничным днем».

написал Развожаев в Telegram

День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». В 2024 году он приходится на 28 июля.

28 июля Россия отмечает и День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России” 1 июня 2010 года.

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