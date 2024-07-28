В Севастополе 29 июля объявлен выходной

Он отметил, что такое решение принято в честь празднования 28 июля Дня Крещения Руси и Дня Военно-Морского флота.
«Сегодня мы отмечаем два священных для нашего города праздника. В Севастополе невозможно без православной веры и русского флота, они по-настоящему переплелись. Вспомните знаменитый девиз ВМФ: “С нами Бог и Андреевский флаг!” В честь этих двух дат я принял решение — установить 29 июля 2024 года нерабочим праздничным днем».
День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». В 2024 году он приходится на 28 июля.
28 июля Россия отмечает и День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России” 1 июня 2010 года.