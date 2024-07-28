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Военная операция на Украине, день 886-й

Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. В Курском районе после атаки произошел пожар на нефтебазе, загорелись три резервуара. Глава МИД Латвии Байба Браже пожаловалась на «серьезные проблемы» в Евросоюзе, связанные с применением санкций против России. Киев предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди приехать на Украину с визитом 24 августа, когда страна будет отмечать День независимости, пишет Indian Express. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:52 США и Великобритания поставили перед Украиной задачу прервать стабильное энергетическое сотрудничество между Россией и странами Западной Европы, Вашингтону и Лондону важно превратить это сотрудничество в «зону турбулентности», заявила в интервью «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

8:39 В «Интернациональном легионе» ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

8:31 Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ на Курскую область, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.

8:22 В Евросоюзе существует «серьезная проблема» с применением санкций против России, действие многих ограничений нарушается, заявила Politico глава МИД Латвии Байба Браже.

8:18 Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину может состояться 24 августа, когда она будет отмечать День независимости, пишет газета Indian Express.

8:15.

8:09 Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора региона Смирнов.

Он добавил, что на данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре.

8:04 Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили пять БПЛА над Белгородской и два над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 886-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.