Военная операция на Украине, день 886-й

Средства ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. В Курском районе после атаки произошел пожар на нефтебазе, загорелись три резервуара. Глава МИД Латвии Байба Браже пожаловалась на «серьезные проблемы» в Евросоюзе, связанные с применением санкций против России. Киев предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди приехать на Украину с визитом 24 августа, когда страна будет отмечать День независимости, пишет Indian Express. «Газета.Ru» ведет хронику событий.