Военная операция на Украине, день 886-й

8:52 США и Великобритания поставили перед Украиной задачу прервать стабильное энергетическое сотрудничество между Россией и странами Западной Европы, Вашингтону и Лондону важно превратить это сотрудничество в «зону турбулентности», заявила в интервью «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
8:39 В «Интернациональном легионе» ВСУ, сформированном из иностранных наемников, состоят около трех тысяч человек, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
8:31 Женщина пострадала в результате атаки беспилотников ВСУ на Курскую область, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.
8:22 В Евросоюзе существует «серьезная проблема» с применением санкций против России, действие многих ограничений нарушается, заявила Politico глава МИД Латвии Байба Браже.
8:18 Визит индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину может состояться 24 августа, когда она будет отмечать День независимости, пишет газета Indian Express.
8:15.
8:09 Украинские беспилотники ночью атаковали нефтебазу в Курском районе, загорелись три резервуара с топливом, никто из жителей и работников не пострадал, сообщил врио губернатора региона Смирнов.
Он добавил, что на данный момент ликвидирован пожар на одном резервуаре.
8:04 Средства ПВО ночью перехватили и уничтожили пять БПЛА над Белгородской и два над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 886-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.