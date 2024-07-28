Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Военно-морского флота

Основанный 328 лет назад Петром Первым военный флот стал символом могущества и побед нашей страны, символом доблести и славы военных моряков.
«Санкт-Петербург больше трех веков несет историческую миссию морской столицы России. По решению Владимира Путина именно здесь пройдет Главный военно-морской парад», — рассказал губернатор Александр Беглов.
Сегодня по Неве пройдут новейшие корабли — гордость и неустрашимая сила России. На празднике будут присутствовать делегации из более 30 стран и военные корабли из КНР, Индии, Алжира.
«Флот — это великие имена России. Сегодня в городе откроем памятник выдающемуся флотоводцу — Федору Федоровичу Ушакову, которого Русская Православная Церковь причислила к лику святых. В этом году исполняется 320 лет со дня основания Кронштадта — по решению президента легендарная крепость стала главным центром сохранения памяти о подвигах российского военного флота».
Губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поздравили петербуржцев и ленинградцев с праздником, пожелав военным морякам крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в служении Родине.
Напомним, Главный военно-морской парад можно будет смотреть непосредственно с набережных Невы и на больших сценических экранах, установленных на Дворцовой и Якорной площадях города (Якорная находится в Кронштадте).