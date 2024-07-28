Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем Военно-морского флота

«Флот — это великие имена России. Сегодня в городе откроем памятник выдающемуся флотоводцу — Федору Федоровичу Ушакову, которого Русская Православная Церковь причислила к лику святых. В этом году исполняется 320 лет со дня основания Кронштадта — по решению президента легендарная крепость стала главным центром сохранения памяти о подвигах российского военного флота».