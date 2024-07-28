Минобороны: Казахстанским миротворцам на Голанских высотах ничего не угрожает

В данный момент на Голанских высотах находится казахстанский отряд, который состоит из 139 военнослужащих. На базе также находится военная техника и имущество, «предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами». Они прибыли в место дислокации в марте 2024 года.