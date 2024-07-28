Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

«Целый век ваша непростая и нужная ежедневная работа помогает обеспечивать экономическую безопасность страны и социальное благополучие населения».
Он констатировал рост продаж и расширение отрасли. В стране постоянно открываются новые магазины и заведения общепита. Появляются новые товары и услуги, совершенствуется качество обслуживания.
«И за этими достижениями стоят работники торговли, грамотные и ответственные», — полагает президент.
Лукашенко считает, что празднование столетия органов торговли именно в Год качества — это символично. По его мнению, фразы «Сделано в Беларуси» и «Купляйце беларускае» давно стали национальными брендами.
Ранее указом от 21 марта 2024 года Лукашенко учредил юбилейную медаль в честь 100-летия торговли Беларуси. Награду могут получить работники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и всей системы органов этого ведомства, а также работников торговли, общепита, организаций по защите прав потребителей, рекламщики и другие. Первые награждения уже состоялись.
По данным МАРТ в торговом секторе экономики задействовано свыше 600 тысяч работников. Столетие отрасли отмечается именно сейчас, потому что в июле 1924 года был образован Народный комиссариат по внутренней торговле БССР.
Ведомство несколько раз меняло названия и структуру, а также принцип подчиненности. В 1958 году это было уже министерство, и оно стало подотчетным республиканской власти. Позже это снова менялось. В любом случае, именно на базе министерства торговли БССР было создано такое же министерство независимой Беларуси в 1991 году.
В 2016 году ведомство преобразовали в министерство антимонопольного регулирования и торговли.