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Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования органов торговли, сообщает президентская пресс-служба.

Источник: Sputnik.by

«Целый век ваша непростая и нужная ежедневная работа помогает обеспечивать экономическую безопасность страны и социальное благополучие населения».

отметил глава государства.

Он констатировал рост продаж и расширение отрасли. В стране постоянно открываются новые магазины и заведения общепита. Появляются новые товары и услуги, совершенствуется качество обслуживания.

«И за этими достижениями стоят работники торговли, грамотные и ответственные», — полагает президент.

Лукашенко считает, что празднование столетия органов торговли именно в Год качества — это символично. По его мнению, фразы «Сделано в Беларуси» и «Купляйце беларускае» давно стали национальными брендами.

Ранее указом от 21 марта 2024 года Лукашенко учредил юбилейную медаль в честь 100-летия торговли Беларуси. Награду могут получить работники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и всей системы органов этого ведомства, а также работников торговли, общепита, организаций по защите прав потребителей, рекламщики и другие. Первые награждения уже состоялись.

По данным МАРТ в торговом секторе экономики задействовано свыше 600 тысяч работников. Столетие отрасли отмечается именно сейчас, потому что в июле 1924 года был образован Народный комиссариат по внутренней торговле БССР.

Ведомство несколько раз меняло названия и структуру, а также принцип подчиненности. В 1958 году это было уже министерство, и оно стало подотчетным республиканской власти. Позже это снова менялось. В любом случае, именно на базе министерства торговли БССР было создано такое же министерство независимой Беларуси в 1991 году.

В 2016 году ведомство преобразовали в министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Лукашенко Александр
экономика
торговля