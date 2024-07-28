Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Ведомство несколько раз меняло названия и структуру, а также принцип подчиненности. В 1958 году это было уже министерство, и оно стало подотчетным республиканской власти. Позже это снова менялось. В любом случае, именно на базе министерства торговли БССР было создано такое же министерство независимой Беларуси в 1991 году.