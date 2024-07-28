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В Молдавии могут признать послевоенный голод геноцидом

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил в эфире телеканала TVR Moldova, что депутаты рассматривают возможность признать голод 1946−1947 годов геноцидом по примеру «голодомора».

Голод в Молдавии был в послевоенные 1946−1947 годы. По разным оценкам из-за этого скончалось от 70 до 200 тысяч человек.

Журналисты спросили Гросу, может ли голод в Молдавии быть признан геноцидом по аналогии с «голодомором» на Украине.

«У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой», — заявил Гросу.

В октябре парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании «голодомора» в 1932—1933 годах «геноцидом украинского народа». Российская Федерация отрицает в свою очередь и не признает понятия «голодомор», а также массовый голод 30-х годов на Украине как целенаправленный геноцид.