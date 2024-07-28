В Израиле заявили о последнем шансе предотвратить войну с Ливаном

«Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить “Хезболлу” выполнить резолюцию СБ ООН 1701. Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем», — написал он.
Резолюция СБ ООН 1701 предписывает очистить район южнее реки Литани от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и подразделений регулярной ливанской армии.
Накануне вечером израильская армия сообщила о том, что город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», погибли 12 человек, это дети и подростки, поскольку удар пришелся по футбольному полю. Еще 19 человек доставили в больницы, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
В ЦАХАЛ заявили, что ракету «Фалак-1» иранского производства выпустили с территории на юге Ливана. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение «Хезболла», действующее, как утверждает Тель-Авив, под руководством Ирана.
В то же время высокопоставленный источник РИА Новости в «Хезболле» сообщил, что движение отрицает причастность к обстрелу. По информации портала Axios, «Хезболла» заявила ООН, что инцидент в Мадждаль-Шамсе связан с падением на его территорию израильской ракеты-перехватчика.
Несмотря на это, израильские официальные лица стали говорить о близости войны с Ливаном.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены «Хезболлы» ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.