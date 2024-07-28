Лукашенко высказался о слоганах «Сделано в Беларуси» и «Купляйце беларускае»

При этом Лукашенко призвал работников торговли не останавливаться на достигнутом, так как сегодня отрасль продолжает свое динамичное развитие. Здесь он обратил внимание на рост объемов продаж, появление новых магазинов и объектов общепита, новых товаров и услуг, совершенствование качества обслуживания.