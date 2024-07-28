Лукашенко высказался о слоганах «Сделано в Беларуси» и «Купляйце беларускае»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба президента.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что День работников торговли отмечается в Беларуси 28 июля. И в этом году отмечается 100-летие со дня образования органов торговли Беларуси.
Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником, говоря об экономической безопасности Беларуси.
— Целый век ваша непростая и нужная ежедневная работа помогает обеспечивать экономическую безопасность страны и социальное благополучие населения, — заметил он.
При этом Лукашенко призвал работников торговли не останавливаться на достигнутом, так как сегодня отрасль продолжает свое динамичное развитие. Здесь он обратил внимание на рост объемов продаж, появление новых магазинов и объектов общепита, новых товаров и услуг, совершенствование качества обслуживания.
— И за этими достижениями стоят работники торговли, грамотные и ответственные, — подчеркнул он.
Кроме того, Александр Лукашенко назвал символичным, что свой юбилей белорусская торговля отмечает в Год качества. И высказался о широко известных слоганах — «Сделано в Беларуси» и «Купляйце беларускае».
— Слоганы «Сделано в Беларуси» и «Купляйце беларускае» давно стали национальными брендами, которыми мы по праву гордимся, — прокомментировал он.
А резюмируя, высказал убеждение в том, что и в дальнейшем работники торговли будут сохранять и приумножать лучшие традиции, с честью выполнять задачи, стоящие перед отраслью.