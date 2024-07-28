Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём Военно-Морского Флота

Сегодня один из самых главных праздников многие из вас встречают на боевом посту, выполняя поставленные задачи в море и на суше. Воины-черноморцы поддерживают наступательные действия сухопутной группировки, обеспечивая безопасность южных рубежей и отважно выполняя все задачи специальной военной операции.