Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём Военно-Морского Флота

Уважаемые рабочие и служащие судоремонтных предприятий, воинских частей и учреждений, севастопольцы! Поздравляю вас с Днём Военно-Морского флота Российской Федерации!
Сегодня один из самых главных праздников многие из вас встречают на боевом посту, выполняя поставленные задачи в море и на суше. Воины-черноморцы поддерживают наступательные действия сухопутной группировки, обеспечивая безопасность южных рубежей и отважно выполняя все задачи специальной военной операции.
Спасибо за службу!
Сегодня в боевую летопись Черноморского флота вписываются новые подвиги солдат, матросов и офицеров. Это Ваши подвиги и ваши имена.