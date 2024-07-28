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Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Разговоры о возможности переговоров с Москвой — это тактическая уловка Киева и Запада для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в спецоперации, и на самом деле ничего реально для переговоров киевский режим не делает, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в эфире «Первого канала».

Источник: РИА "Новости"

«Есть указ (Владимира) Зеленского, когда он еще был легитимным президентом, о том, что он сам себе запретил вести переговоры с Россией. Это раз», — сказал Патрушев.

«Второе — во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут», — подчеркнул Патрушев.