Патрушев объяснил, зачем Киев начал поднимать тему переговоров

«Второе — во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки. На самом деле, если мы посмотрим на их действия, никаких действий для того, чтобы вести мирные переговоры, они не ведут», — подчеркнул Патрушев.