Лукашенко передал первой леди Зимбабве картофель популярных сортов «Першацвет» и «Манифест» со своего подворья

Первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагва передали картофель с личного подворья Александра Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пел Первого».
Так, сообщается, что Первой леди Зимбабве по поручению белорусского президента с наилучшими пожеланиями передали картофель с личного подворья Лукашенко. Была передана картошка, которую Мнангагва уже оценила во время свое визита в Беларусь. Сообщается, что это два самых популярных сорта «Першацвет» и «Манифест».
На видео показали, как африканская чиновница открывала подарки. Картофель был упакован в деревянные сундуки с надписями на английском: «Белорусский картофель нового урожая 2024».
Оксилия Мнангагва заметила, что в Зимбабве ранее не было такого сорта картофеля, а теперь они смогут его выращивать. А еще она бросила Александру Лукашенко агрокультурный «вызов», попросив передать, что это будут своеобразные соревнования в плане того, где лучше вырастет картофель: в Беларуси или Зимбабве.
— Первая леди уверена в своей победе, — отметил телеграм-канал «Пул Первого».