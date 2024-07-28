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Лукашенко передал первой леди Зимбабве картофель популярных сортов «Першацвет» и «Манифест» со своего подворья

Первая леди Зимбабве получила в подарок картошку с подворья Лукашенко.

Источник: Телеграм-канал «Пул Первого»

Первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагва передали картофель с личного подворья Александра Лукашенко, сообщил телеграм-канал «Пел Первого».

Так, сообщается, что Первой леди Зимбабве по поручению белорусского президента с наилучшими пожеланиями передали картофель с личного подворья Лукашенко. Была передана картошка, которую Мнангагва уже оценила во время свое визита в Беларусь. Сообщается, что это два самых популярных сорта «Першацвет» и «Манифест».

На видео показали, как африканская чиновница открывала подарки. Картофель был упакован в деревянные сундуки с надписями на английском: «Белорусский картофель нового урожая 2024».

Оксилия Мнангагва заметила, что в Зимбабве ранее не было такого сорта картофеля, а теперь они смогут его выращивать. А еще она бросила Александру Лукашенко агрокультурный «вызов», попросив передать, что это будут своеобразные соревнования в плане того, где лучше вырастет картофель: в Беларуси или Зимбабве.

— Первая леди уверена в своей победе, — отметил телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко Александр
сельское хозяйство