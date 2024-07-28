Лукашенко передал первой леди Зимбабве картофель популярных сортов «Першацвет» и «Манифест» со своего подворья

Оксилия Мнангагва заметила, что в Зимбабве ранее не было такого сорта картофеля, а теперь они смогут его выращивать. А еще она бросила Александру Лукашенко агрокультурный «вызов», попросив передать, что это будут своеобразные соревнования в плане того, где лучше вырастет картофель: в Беларуси или Зимбабве.