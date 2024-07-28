Выборы президента пройдут в Венесуэле

За главный пост в шестом по площади государстве Южной Америки решили побороться десять человек. Среди них — действующий президент Николас Мадуро. Его поддержали несколько партий.
Что показали опросы
Считается, что основной оппонент главы государства — Эдмундо Гонсалес. Опросы общественного мнения показали, что за Мадуро могут отдать голоса более 50% избирателей, а еще свыше 20% электората — на стороне Гонсалеса.
Еще около 6% может получить бизнесмен Бенхамин Рауссео. Остальные претенденты вряд ли получат заметную поддержку.
При этом некоторые опросы показали иную картину: у Гонсалеса будет более чем 50% голосов, а действующий президент ему проиграет.
Незадолго до выборов власти США заявили, что оценят итоги голосования и решат, менять ли санкционную политику по отношению к Венесуэле. На этом фоне Гонасалес обещает в случае своей победы восстановление отношений Каракаса и Вашингтона.
Новый президент Венесуэлы начнет исполнять свои обязанности не сразу после выборов, а только с 10 января 2025 года.
Электронное голосование
На этих выборах избирателей ожидает новшество. Венесуэла — вторая страна Южной Америки после Бразилия, где ввели электронное голосования. Первый раз его опробовали в 1998 году.
На процедуру голосования по электронному бюллетеню одному человеку отводится шесть минут. В любом случае результат его волеизъявления распечатывается, и бумагу избиратель должен опустить в урну для бюллетеней. Общее число машин электронного голосования в стране — 30026 (избирателей — примерно 21,4 млн).
Примечательно, что в электронном бюллетене имя и фото кандидата встречается столько раз, сколько политических партий его поддержали. У Мадуро рекорд — 13 фото.
Международные наблюдатели
В Венесуэле на выборах будут присутствовать местные наблюдатели, но приглашены и международные. Планируется, что последних будет более 740 человек.
Среди них есть четыре представителя Беларуси: член ЦИК Александр Южик, депутат Палаты представителей Павел Попко, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков и заведующий международным отделом этой партии Андрей Красильников.
При этом среди международных наблюдателей нет представителей ЕС. Каракас отозвал приглашения для них из-за того, что Брюссель ввел санкции против членов правительства и парламента Венесуэлы.