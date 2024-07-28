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Выборы президента пройдут в Венесуэле

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Выборы президента Боливарианской Республики Венесуэла состоятся в воскресенье, 28 июля.

За главный пост в шестом по площади государстве Южной Америки решили побороться десять человек. Среди них — действующий президент Николас Мадуро. Его поддержали несколько партий.

Что показали опросы

Считается, что основной оппонент главы государства — Эдмундо Гонсалес. Опросы общественного мнения показали, что за Мадуро могут отдать голоса более 50% избирателей, а еще свыше 20% электората — на стороне Гонсалеса.

Еще около 6% может получить бизнесмен Бенхамин Рауссео. Остальные претенденты вряд ли получат заметную поддержку.

При этом некоторые опросы показали иную картину: у Гонсалеса будет более чем 50% голосов, а действующий президент ему проиграет.

Незадолго до выборов власти США заявили, что оценят итоги голосования и решат, менять ли санкционную политику по отношению к Венесуэле. На этом фоне Гонасалес обещает в случае своей победы восстановление отношений Каракаса и Вашингтона.

Новый президент Венесуэлы начнет исполнять свои обязанности не сразу после выборов, а только с 10 января 2025 года.

Электронное голосование

На этих выборах избирателей ожидает новшество. Венесуэла — вторая страна Южной Америки после Бразилия, где ввели электронное голосования. Первый раз его опробовали в 1998 году.

На процедуру голосования по электронному бюллетеню одному человеку отводится шесть минут. В любом случае результат его волеизъявления распечатывается, и бумагу избиратель должен опустить в урну для бюллетеней. Общее число машин электронного голосования в стране — 30026 (избирателей — примерно 21,4 млн).

Примечательно, что в электронном бюллетене имя и фото кандидата встречается столько раз, сколько политических партий его поддержали. У Мадуро рекорд — 13 фото.

Международные наблюдатели

В Венесуэле на выборах будут присутствовать местные наблюдатели, но приглашены и международные. Планируется, что последних будет более 740 человек.

Среди них есть четыре представителя Беларуси: член ЦИК Александр Южик, депутат Палаты представителей Павел Попко, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Сергей Сыранков и заведующий международным отделом этой партии Андрей Красильников.

При этом среди международных наблюдателей нет представителей ЕС. Каракас отозвал приглашения для них из-за того, что Брюссель ввел санкции против членов правительства и парламента Венесуэлы.