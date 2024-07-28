Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в ФРГ

В начале июня в Пентагоне заявили, что с 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе вооружения. Предполагается, что это будут ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Кроме того, министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые «могли бы поражать цели в России с территории Германии». Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц.