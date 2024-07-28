Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в ФРГ

Он обратил внимание на заявление американской администрации о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура, а подлетное время таких ракет составит около десяти минут. По мнению Путина, такая ситуация напоминает времена холодной войны.
В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота.
По его словам, сейчас разработка таких систем в России находится на завершающей стадии.
«Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира», — подчеркнул глава государства.
Помимо этого, Россия продолжит наращивать обеспечение надводных и подводных сил, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах, добавил Путин.
В начале июня в Пентагоне заявили, что с 2026 года приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе вооружения. Предполагается, что это будут ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. Кроме того, министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши уже подписали декларацию о намерениях разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, которые «могли бы поражать цели в России с территории Германии». Эту информацию подтвердил канцлер Олаф Шольц.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, американцы всегда размещали на территории Старого Света оружие, направленное в сторону России, но у Москвы достаточно потенциала для его сдерживания. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, Россия при выработке ответа будет выбирать из максимально широкого набора опций, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. Председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, со своей стороны, заверила, что ответ России будет жестким и адекватным.