Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что правящее парламентское большинство рассматривает возможность признать голод в республике в 1946—1947 годах геноцидом.
«Гросу, наверное, думал, что страна, пережившая чудовищную войну, сразу же начнет свою новую историю с того, что каждому ее гражданину будет легко и весело. Но так не бывает. Послевоенный голод — черная страница в истории страны. Но она сумела быстро ее перевернуть. И сейчас, спустя почти 80 лет, спекуляция на этой теме — цинизм и попытка закрыть людям глаза на нынешние беды», — написал Шор.
По его словам, спикеру парламента стоит ознакомиться с историей послевоенного периода вместо того, чтобы выдвигать провокационные инициативы.
«Сейчас ПДС готовит почву, чтобы принять закон о коллаборации с Россией и официально назвать голод 1946−1947 годов геноцидом. Коллаборация для ПДС — любая поездка в Москву. То есть гагаузы, получающие помощь для своего региона, официально будут объявлены предателями и преступниками. Так называемая партия власти ничего полезного не сделала для своего народа», — добавил Шор.
Голод в Молдавии был в послевоенные 1946−1947 годы. По разным оценкам, из-за этого скончались от 70 до 200 тысяч человек.