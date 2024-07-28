Шор осудил идею объявить послевоенный голод в Молдавии геноцидом

«Гросу, наверное, думал, что страна, пережившая чудовищную войну, сразу же начнет свою новую историю с того, что каждому ее гражданину будет легко и весело. Но так не бывает. Послевоенный голод — черная страница в истории страны. Но она сумела быстро ее перевернуть. И сейчас, спустя почти 80 лет, спекуляция на этой теме — цинизм и попытка закрыть людям глаза на нынешние беды», — написал Шор.