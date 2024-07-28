В Молдавии назвали отношение Санду к Гагаузии психиатрией

«Извините, но это психиатрия, когда у тебя непростые отношения с Гагаузией и ты разрабатываешь, голосуешь, а потом одобряешь закон насчет финансов Гагаузии и он оказывается неконституционным. Как это назвать, если не психиатрия? Наше счастье, что в Гагаузии нет агрессивных элементов, которые бы просто вывели людей на площадь», — заявил Нэстасе, комментируя политику президента Санду по отношению к автономии.