Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем крещения Руси

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«Принятие православия нашими предками более тысячи лет назад определило дальнейшую судьбу славянских стран. Благодаря проповеди святых братьев Мефодия и Кирилла, а также выбору веры равноапостольного князя Владимира стало возможным христианское просвещение людей, появление письменности и развитие искусства», — говорится в поздравлении.
Патриарх отметил, что на фундаменте православной традиции созидалась собственная идентичность и формировалась богатая культура братских народов.
«Искренне признателен вам за внимание к служению Белорусского экзархата и личный вклад в укрепление конструктивного церковно-государственного соработничества в республике».
Он высказал надежду, что имеющееся сотрудничество будет и впредь приносить обильные плоды в деле утверждения духовно-нравственных ценностей в жизни общества.
Патриарх также пожелал главе Беларуси здоровья, душевных сил, помощи Божией и успехов в президентском служении.
Крещение Руси
День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.
На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия крещения и в день памяти князя Владимира.
В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.