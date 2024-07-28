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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем крещения Руси

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем крещения Руси.

Источник: Sputnik.by

Текст размещен на сайте Русской православной церкви.

«Принятие православия нашими предками более тысячи лет назад определило дальнейшую судьбу славянских стран. Благодаря проповеди святых братьев Мефодия и Кирилла, а также выбору веры равноапостольного князя Владимира стало возможным христианское просвещение людей, появление письменности и развитие искусства», — говорится в поздравлении.

Патриарх отметил, что на фундаменте православной традиции созидалась собственная идентичность и формировалась богатая культура братских народов.

«Искренне признателен вам за внимание к служению Белорусского экзархата и личный вклад в укрепление конструктивного церковно-государственного соработничества в республике».

отметил глава православной церкви.

Он высказал надежду, что имеющееся сотрудничество будет и впредь приносить обильные плоды в деле утверждения духовно-нравственных ценностей в жизни общества.

Патриарх также пожелал главе Беларуси здоровья, душевных сил, помощи Божией и успехов в президентском служении.

Крещение Руси

День Крещения Руси связан с принятием князем Владимиром в 988 году христианства в качестве официальной государственной религии Киевской Руси.

На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году, в год 900-летия крещения и в день памяти князя Владимира.

В 2010 году в России 28 июля День Крещения Руси был установлен как государственная памятная дата.

Патриарх Кирилл