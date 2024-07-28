Экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев умер в возрасте 94 лет

«Ушел из жизни Владимир Яковлевич Ходырев. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Владимир Яковлевич оставил глубокий и яркий след в истории нашего города. Для всех нас он был связующим звеном между Ленинградом и Санкт-Петербургом, между достижениями 1980-х годов и успехами нашего времени», — приводит слова Беглова его пресс-служба.