Экс-глава Ленгорисполкома Владимир Ходырев умер в возрасте 94 лет

«Ушел из жизни Владимир Яковлевич Ходырев. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Владимир Яковлевич оставил глубокий и яркий след в истории нашего города. Для всех нас он был связующим звеном между Ленинградом и Санкт-Петербургом, между достижениями 1980-х годов и успехами нашего времени», — приводит слова Беглова его пресс-служба.
По словам губернатора, Ходырева отличали смелость, твердость характера, глубокая компетентность и умение добиваться поставленных целей, а многое из того, что он начинал, было продолжено и успешно завершено.
«В годы его руководства началось строительство комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений. Строились новые станции метро», — отметил Беглов.
Он напомнил, что в 1989 году при участии Ходырева был учрежден памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда» и начала работу общественная организация« “Жители блокадного Ленинграда”. Его помощь была важна в разработке планов развития Санкт-Петербурга, развитии морской отрасли, патриотического воспитания молодежи, добавил Беглов.
Владимир Ходырев родился 19 мая 1930 года в Сталинграде (нынешнее название — Волгоград). Там же он проживал во время Великой Отечественной войны, будучи свидетелем, а иногда участником обороны города. В 1983 году был избран председателем исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов. Ходырев является президентом некоммерческого партнерства «Транспортный союз Северо-Запада» с 2011-го. Также его удостоили звания почетного гражданина Санкт-Петербурга в 2022-м.