Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов

«Помогите бизнесу, создайте условия, чтобы люди остались жить в Молдавии. Без людей страны не будет, а у нас каждый год уезжает по 50 тысяч человек. Если так дальше продолжится, к 2030 году, о котором говорят власти, страны уже не будет, потому что самая активная часть населения не видит смысла здесь оставаться», — добавил Стояногло.