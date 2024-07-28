Экс-генпрокурор Молдавии потребовал от властей отчета о трате грантов

«Власти называют колоссальные цифры внешней помощи. У меня, как у гражданина, возникает очень простой вопрос: покажите, пожалуйста, где эти деньги? На что их потратили? Где транспарентность этого процесса, если мы говорим о реальной помощи?» — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание, что деньги выделяют не политикам, а стране, поэтому они должны быть использованы для улучшения жизни людей.
«Помогите бизнесу, создайте условия, чтобы люди остались жить в Молдавии. Без людей страны не будет, а у нас каждый год уезжает по 50 тысяч человек. Если так дальше продолжится, к 2030 году, о котором говорят власти, страны уже не будет, потому что самая активная часть населения не видит смысла здесь оставаться», — добавил Стояногло.
Экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон ранее заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября, президент Майя Санду уже заявила о намерении баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится референдум, на котором граждане смогут высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.