В президентских выборах и референдуме в Молдове смогут принять участие 64 партии

Как уточнили в ЦИК, все, попавшие в список партии, зарегистрированы в Агентстве государственных услуг и имеют право выдвигать кандидатов на выборах и участников референдума до установления даты голосования.
Выборы на должность президента Республики Молдова пройдут 20 октября 2024 года. В тот же день состоится республиканский конституционный референдум, на котором граждане ответят на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?».
Ранее вице-председатель ЦИК Павел Постика заявил, что на проведение президентских выборов и референдума в Молдове этой осенью понадобится около 150 миллионов леев.