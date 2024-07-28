В президентских выборах и референдуме в Молдове смогут принять участие 64 партии

Выборы на должность президента Республики Молдова пройдут 20 октября 2024 года. В тот же день состоится республиканский конституционный референдум, на котором граждане ответят на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?».