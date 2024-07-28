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В президентских выборах и референдуме в Молдове смогут принять участие 64 партии

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы опубликовала список политических партий, которые смогут участвовать в намеченных на 20 октября в республике президентских выборах и референдуме. Всего в перечень были включены 64 политформирования.

Источник: Sputnik.md

Как уточнили в ЦИК, все, попавшие в список партии, зарегистрированы в Агентстве государственных услуг и имеют право выдвигать кандидатов на выборах и участников референдума до установления даты голосования.

Выборы на должность президента Республики Молдова пройдут 20 октября 2024 года. В тот же день состоится республиканский конституционный референдум, на котором граждане ответят на вопрос «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?».

Ранее вице-председатель ЦИК Павел Постика заявил, что на проведение президентских выборов и референдума в Молдове этой осенью понадобится около 150 миллионов леев.