Вице-президентом Ирана стал реформист

До этого и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что богословское заключение, фетва, духовного лидера и высшего государственного лица Ирана аятоллы Али Хаменеи о запрете создания ядерной бомбы не может подвергаться никаким обсуждениям в стране, это решение не будет изменено.