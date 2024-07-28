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Вице-президентом Ирана стал реформист

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал указ о назначении реформиста Мохаммада Резы Арефа первым вице-президентом страны. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Источник: Reuters

Это первое назначение после вступления Пезешкиана в должность главы государства.

Как отмечает ТАСС, Ареф принадлежит к реформистскому крылу, он занимал пост первого вице-президента Ирана с 2001 по 2005 год при Мохаммаде Хатами — президенте-реформисте. 72-летний Ареф входит в Совет по определению политической целесообразности.

До этого и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил, что богословское заключение, фетва, духовного лидера и высшего государственного лица Ирана аятоллы Али Хаменеи о запрете создания ядерной бомбы не может подвергаться никаким обсуждениям в стране, это решение не будет изменено.