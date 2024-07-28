Посол РФ в Израиле осудил ракетный удар по Голанским высотам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по друзскому поселку на Голанах, а глава израильского МИДа Исраэль Кац выразил мнение, что страна приближается к полномасштабной войне с этой группировкой и Ливаном. В свою очередь министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высказался за наступление на «Хезболлу».