Посол РФ в Израиле осудил ракетный удар по Голанским высотам

«Вечером 27 июля посол России в Израиле Анатолий Дмитриевич Викторов выразил главе Высшего религиозного совета друзов Израиля шейху Муафаку Тарифу свои глубокие соболезнования и слова поддержки друзской общине в связи с гибелью и ранением друзских детей и других гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Викторов добавил, что Москва неизменно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке.
Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ряд объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. В израильском МИДе заявили, что отвод сил «Хезболлы» является последним шансом для предотвращения войны с Ливаном после ракетного удара по поселку Мадждаль-Шамс.
Накануне, 27 июля, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу со стороны Ливана. Погибли 12 человек (большинство погибших — дети и подростки), более 30 получили ранения. Представители шиитского движения отвергли свою причастность к атаке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по друзскому поселку на Голанах, а глава израильского МИДа Исраэль Кац выразил мнение, что страна приближается к полномасштабной войне с этой группировкой и Ливаном. В свою очередь министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высказался за наступление на «Хезболлу».
Комментируя эти события, МИД Ирана предостерег Израиль от совершения любых военных действий против Ливана, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал расследовать удар и призвал стороны проявлять максимальную сдержанность.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.