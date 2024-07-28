В Молдавии заявили, что власти тянут страну на дно

«Действующая власть считает, что народ настолько ослеп, что не видит реальность такой, какая она есть? Молдавия, мягко говоря, захлебывается в проблемах. И никакие попытки Санду и ПДС напялить на людей розовые очки не помогут. Нынешняя власть — тот самый камень, который стремительно тянет Молдавию на дно. Сегодня это понимают все молдаване — в стране и за ее пределами», — написал Лунгу.