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В Молдавии заявили, что власти тянут страну на дно

КИШИНЕВ, 28 июл — РИА Новости. Молдавия сталкивается с проблемами во всех областях жизни, но власти в лице президента Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) не помогают их решать, а тянут страну на дно, заявил лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу в Telegram-канале.

«Действующая власть считает, что народ настолько ослеп, что не видит реальность такой, какая она есть? Молдавия, мягко говоря, захлебывается в проблемах. И никакие попытки Санду и ПДС напялить на людей розовые очки не помогут. Нынешняя власть — тот самый камень, который стремительно тянет Молдавию на дно. Сегодня это понимают все молдаване — в стране и за ее пределами», — написал Лунгу.

Он отметил, что неудобные вопросы властям задают граждане Молдавии и внутри страны, и за её пределами.

«В частности — искусственно созданные сложности с почтовыми отправлениями из-за рубежа. Вымирающие села — в половине из них проживают уже меньше 1,5 тысяч человек. Оптимизация учреждений здравоохранения, в результате которой медпомощь становится великим благом для избранных, исчезновение школ», — пояснил Лунгу.

Политик полагает, что все это приводит к высокому уровню миграции среди молодёжи. Ежегодно страну покидает от 50 до 70 тысяч человек. А за последние десять лет население страны сократилось на миллион человек.