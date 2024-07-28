В Молдавии заявили, что власти тянут страну на дно

«Действующая власть считает, что народ настолько ослеп, что не видит реальность такой, какая она есть? Молдавия, мягко говоря, захлебывается в проблемах. И никакие попытки Санду и ПДС напялить на людей розовые очки не помогут. Нынешняя власть — тот самый камень, который стремительно тянет Молдавию на дно. Сегодня это понимают все молдаване — в стране и за ее пределами», — написал Лунгу.
Он отметил, что неудобные вопросы властям задают граждане Молдавии и внутри страны, и за её пределами.
«В частности — искусственно созданные сложности с почтовыми отправлениями из-за рубежа. Вымирающие села — в половине из них проживают уже меньше 1,5 тысяч человек. Оптимизация учреждений здравоохранения, в результате которой медпомощь становится великим благом для избранных, исчезновение школ», — пояснил Лунгу.
Политик полагает, что все это приводит к высокому уровню миграции среди молодёжи. Ежегодно страну покидает от 50 до 70 тысяч человек. А за последние десять лет население страны сократилось на миллион человек.