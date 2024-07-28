Во Франции назвали напрасными траты на очистку Сены

Однако Филиппо также прикрепил к посту ссылку на статью агентство Franceinfo, в которой со ссылкой на результаты изучения воды в Сене сообщалось, что в день купания Идальго, префекта столичного региона Иль-де-Франс Марка Гийома и главы оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге в реке были превышены уровни содержания бактерий кишечной палочки и энтерококка.