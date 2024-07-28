Во Франции назвали напрасными траты на очистку Сены

Ранее в этот день местное издание Le Parisien сообщало, что первая тренировка триатлонистов в Сене, запланированная на воскресенье, 28 июля, была отменена из-за того, что дождь вновь загрязнил реку.
Политик в посте в социальной сети X (бывш. Twitter), комментируя эту новость, возмутился тем, что власти потратили €1,4 млн на очистку воды в реке, и в итоге эти траты оказались бесполезными.
«[Министру спорта Франции] Амели Удеа-Кастере и [мэру Парижа] Анн Идальго придется еще раз немного искупаться перед камерами!» — иронично высказался Филиппо в адрес политиков, которые перед началом Олимпиады окунулись в Сену с целью доказать, что вода пригодна для заплывов и проведения соревнований.
Однако Филиппо также прикрепил к посту ссылку на статью агентство Franceinfo, в которой со ссылкой на результаты изучения воды в Сене сообщалось, что в день купания Идальго, префекта столичного региона Иль-де-Франс Марка Гийома и главы оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге в реке были превышены уровни содержания бактерий кишечной палочки и энтерококка.
Представители французских властей искупались в Сене 17 июля. За чиновниками наблюдали сотни парижан и журналистов. При этом отмечалось, что вычистить реку и весь Париж от мусора стало для парижской администрации отдельным испытанием.
Ранее, 13 июля, заплыв по Сене совершила и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Тогда же к ней присоединился французский знаменосец на Паралимпийских играх, триатлонист Алексис Анквинквант. Президент страны Эммануэль Макрон тоже пообещал искупаться в парижской реке, однако пока дата заплыва не сообщается.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.