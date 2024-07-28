Лидер Ирана заявил об открытости для смягчения отношений с Западом

Вместе с тем Хаменеи отметил, что приоритетом внешней политики Ирана остается развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, кто поддерживают Тегеран во время оказываемого на него давления. «Причина того, что я не упоминаю в качестве приоритета европейские страны, заключается в том, что в течение этих нескольких лет они не обращались с нами хорошо. <…> В вопросах санкций, нефти, в [других] различных вопросах, в ложных заявлениях, касающихся, например, прав человека, <…> они поступали плохо», — добавил аятолла (цитата по «РИА Новости»).