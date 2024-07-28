Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС

«Малайзия <…> также выразила открытость к участию в качестве страны-члена или стратегического партнера», — говорится в сообщении.
Намерение Малайзии присоединиться к организации было основной темой беседы премьер-министра с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, отмечает агентство.
Желание Куала-Лумпура стать членом БРИКС малайзийский премьер подтвердил президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве в конце июня.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации. Среди них Матвиенко назвала «равноправие <…>, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов». По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, заявки на вступление в БРИКС подали более 30 стран, в том числе Таиланд и Малайзия.