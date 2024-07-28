NHK: Зеленский заявил, что до конца ноября Киев разработает план мира

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что киевский режим готов вести переговоры с Россией. По словам министра, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, а также быть направленными на достижение справедливого и прочного мира.