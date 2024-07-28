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NHK: Зеленский заявил, что до конца ноября Киев разработает план мира

Украина начнет детальное обсуждение вопросов территориальной целостности. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK.

Источник: Reuters

По его словам, Киев начнет детальные обсуждения по территориальной целостности и другим вопросам. Зеленский не уточнил, с какими странами будет общаться по соответствующим вопросам. Президент отметил, что поддерживает контакт с командой бывшего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, к концу ноября 2024 года Украина разработает план действий по установлению мира. «Украинский президент заявил, что создаст план действий для достижения мира до конца ноября», — говорится в сообщении.

21 июля Зеленский неожиданно заговорил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, диалог может состояться на втором саммите по Украине.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что киевский режим готов вести переговоры с Россией. По словам министра, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, а также быть направленными на достижение справедливого и прочного мира.