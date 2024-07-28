Белый дом возложил ответственность за удар по Голанам на движение «Хезболлах»

«Мы постоянно проводим консультации с израильскими и ливанскими коллегами после ужасной атаки, при которой вчера на севере Израиля погибли несколько игравших в футбол детей», — отметила она. По версии Уотсон, удар был нанесен движением «Хезболлах». «Это была их ракета, ее запустили с территории под их контролем. Это следует подвергнуть повсеместному осуждению», — добавила она.
Как утверждает руководитель пресс-службы СНБ, движение «Хезболлах» «начало ракетные обстрелы Израиля 8 октября, заявляя о солидарности с ХАМАС — другой поддерживаемой Ираном террористической группировкой».
Вечером 27 июля армия Израиля сообщила об очередном массированном обстреле севера страны с территории Ливана. Один из снарядов упал на футбольную площадку в Мадждаль-Шамсе, где в тот момент находились дети, в результате 12 человек погибли, 19 получили ранения. Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на Ливан и «Хезболлах», обещав дать жесткий ответ. «Хезболлах» свою причастность к инциденту отрицает.