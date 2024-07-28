Белый дом возложил ответственность за удар по Голанам на движение «Хезболлах»

«Мы постоянно проводим консультации с израильскими и ливанскими коллегами после ужасной атаки, при которой вчера на севере Израиля погибли несколько игравших в футбол детей», — отметила она. По версии Уотсон, удар был нанесен движением «Хезболлах». «Это была их ракета, ее запустили с территории под их контролем. Это следует подвергнуть повсеместному осуждению», — добавила она.