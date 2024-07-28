«Развал фронта». В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине

«Мирноград находится на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. Большая часть логистики ВСУ в регионе зависит именно от нее. Если контроль над городом перейдет к русским и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта», — говорится в материале.