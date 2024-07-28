«Развал фронта». В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине

«Мирноград находится на основной линии снабжения между Покровском и Часов Яром. Большая часть логистики ВСУ в регионе зависит именно от нее. Если контроль над городом перейдет к русским и линия снабжения будет прервана, то Украине грозит развал фронта», — говорится в материале.
Отмечается, что без налаженной логистики положение украинских войск может значительно измениться. Автор статьи также добавляет, что ситуация украинских войск на двух из трех важнейших участков фронта сильно ухудшилось на фоне российского наступления.
«Однако еще хуже дела обстоят на западе, на участке фронта в районе Покровска. Наступающие на западном направлении российские подразделения смогли занять поселок Прогресс и, судя по всему, почти полностью окружили украинские позиции к северу от этого населенного пункта», — резюмируется в публикации.
По данным Минобороны, совокупные потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1930 человек, четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.