Трамп заступился за сотрудницу Секретной службы, прикрывшей его при покушении

«Она прикрывала меня, как могла. А на нее обрушились. Ее раскритиковали в фейковых новостях, потому что она была недостаточно высокой. Я высокий, а она не такая высокая», — сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Миннесота.