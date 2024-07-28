Трамп заступился за сотрудницу Секретной службы, прикрывшей его при покушении

«Она прикрывала меня, как могла. А на нее обрушились. Ее раскритиковали в фейковых новостях, потому что она была недостаточно высокой. Я высокий, а она не такая высокая», — сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Миннесота.
Бывший американский лидер убежден, что агент вела себя «очень храбро» и «была готова принять пулю» ради него.
Трамп уже не в первый раз говорит, что агенты проявили смелость, бросившись на сцену, чтобы накрыть его своими телами несмотря на стрельбу. Он также отмечал, что снайперу Секретной службы удалось поразить стрелявшего в Трампа человека с первого выстрела.