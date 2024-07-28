Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль

Местные СМИ напоминают, что в ноябре прошлого года парламент Турции продлил на года миссию вооруженных сил республики в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра, который был развернут с целью контроля за прекращением огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта в январе 2021 года. Также в ноябре 2023 года турецкий меджлис продлил на 24 месяца мандат на пребывание воинского контингента в Ливии. Он находится там на основе соглашения, подписанного между Турцией и Правительством национального согласия о военном сотрудничестве.