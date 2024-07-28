Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль

«Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними [Израилем] то же самое. Нет ничего невозможного. Нам просто нужно быть сильными, чтобы совершить такие шаги», — приводит высказывания Эрдогана телеканал Halk TV. Таким образом он в очередной раз заявил о готовности любыми средствами поддержать Палестину, комментирует заявление Эрдогана телекомпания.
Местные СМИ напоминают, что в ноябре прошлого года парламент Турции продлил на года миссию вооруженных сил республики в Азербайджане в составе совместного российско-турецкого мониторингового центра, который был развернут с целью контроля за прекращением огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта в январе 2021 года. Также в ноябре 2023 года турецкий меджлис продлил на 24 месяца мандат на пребывание воинского контингента в Ливии. Он находится там на основе соглашения, подписанного между Турцией и Правительством национального согласия о военном сотрудничестве.
Эрдоган также сообщил, что глава Палестины Махмуд Аббас не ответил на предложение Турции выступить в парламенте республики параллельно с выступлением 24 июля премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США. Ранее Эрдоган призывал Аббаса извиниться за то, что он не ответил на приглашение Анкары.
Нетаньяху 24 июля выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, где заявил, что завершит военную операцию в секторе Газа, когда палестинское движение ХАМАС сложит оружие и освободит заложников. Глава кабмина призвал создать альянс безопасности на Ближнем Востоке «в противовес растущей иранской угрозе» по аналогии с НАТО.