Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, однако эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я принял решение не участвовать в церемонии закрытия», — написал он на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).