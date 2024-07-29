Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие Олимпиады из-за церемонии открытия

«Я должен был представлять Словакию на церемонии закрытия, однако эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я принял решение не участвовать в церемонии закрытия», — написал он на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля омрачилась несколькими казусными ситуациями — олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на мероприятии объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем. Также христиане по всему миру подвергли критике провокационную пародию на роспись «Тайная вечеря».