Сийярто обвинил Польшу в лицемерии из-за экономических связей с Россией

«Реакция доказывает справедливость венгерской поговорки, которая гласит: правда глаза колет… Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», — написал Сийярто в соцсети Facebook*