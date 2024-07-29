В «РГ» прошла конференция «Углубление китайских реформ в новую эпоху — Глобальные возможности»

Гость нашей редакции, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй констатировал, что главным итогом пленума стало принятие решения по «дальнейшему всестороннему углублению реформ для продвижения китайской модернизации». «Выдвинуто более 300 важных реформаторских инициатив, — подчеркнул дипломат. — Определены цели и задачи до 2029 года». «Когда все в Китае хорошо, то и в мире становится лучше, — отметил он, — Вклад Китая в рост мировой экономики стабилен, а его статус крупнейшего двигателя мирового экономического роста непоколебим». Отвечая на вопрос «РГ» о роли российско-китайского взаимодействия в рамках поставленной Пекином цели по строительству рыночной экономики высокого уровня, посол указал, что Китай и Россия — это «естественные стратегические партнеры, которые взаимно дополняют друг друга и никогда не ущемляют интересы друг друга». «Запад объявил “сумасшедшие санкции” против России, — добавил он. — Но Китай занимает собственную позицию, мы не присоединимся к этим санкциям, мы против этих санкций».