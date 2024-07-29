В «РГ» прошла конференция «Углубление китайских реформ в новую эпоху — Глобальные возможности»

В «Российской газете» состоялась конференция «Углубление китайских реформ в новую эпоху — Глобальные возможности», посвященная итогам третьего пленума ЦК КПК ХХ созыва.
Открывая мероприятие, генеральный директор «РГ» Павел Негоица отметил, что пленум стал важнейшим событием не только для КНР, но и для всего мира. «Любопытно наблюдать, какие полярные звучат мнения, как в средствах массовой информации недружественных стран пытаются как-то принизить итоги пленума», — отметил Негоица.
Главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн в своем видеообращении указал, что прошедший пленум «стал вехой в новой истории страны», которая «не остановится на пути реформ, чтобы создавать светлое будущее для всего человечества».
Гость нашей редакции, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй констатировал, что главным итогом пленума стало принятие решения по «дальнейшему всестороннему углублению реформ для продвижения китайской модернизации». «Выдвинуто более 300 важных реформаторских инициатив, — подчеркнул дипломат. — Определены цели и задачи до 2029 года». «Когда все в Китае хорошо, то и в мире становится лучше, — отметил он, — Вклад Китая в рост мировой экономики стабилен, а его статус крупнейшего двигателя мирового экономического роста непоколебим». Отвечая на вопрос «РГ» о роли российско-китайского взаимодействия в рамках поставленной Пекином цели по строительству рыночной экономики высокого уровня, посол указал, что Китай и Россия — это «естественные стратегические партнеры, которые взаимно дополняют друг друга и никогда не ущемляют интересы друг друга». «Запад объявил “сумасшедшие санкции” против России, — добавил он. — Но Китай занимает собственную позицию, мы не присоединимся к этим санкциям, мы против этих санкций».
По оценкам заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, пленум ЦК КПК уделил приоритетное внимание вопросам социально-экономического развития Китая, что гарантирует уверенное поступательное развитие страны. «Перед лицом сложной международной обстановки, а также тяжелейших задач по реформированию и обеспечению стабильности в стране, Политбюро ЦК КПК добросовестно реализует новую концепцию развития», — отметил Новиков. Он также указал на важность проведения всестороннего анализа опыта китайских реформ: «Рост Китая столь стремителен, что игнорировать китайский опыт невозможно, странно, немыслимо».
Научный руководитель факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Сергей Шахрай в своем выступлении обратил внимание на вопросы высшего образования в Китае. «Те реформы, которые проводит КНР, и те 300 новых инициатив по их углублению требуют кадров высочайшей квалификации», — отметил он. Шахрай обратил внимание на то, что в в рамках сотрудничества в области высшего образования есть свои вопросы и проблемы. Он выразил уверенность, что Россия и Китай смогут объединить усилия для их преодоления, синхронизировать законодательство в области высшего образования, налогообложения, труда.
Председатель Общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич считает, что объявленное на пленуме углубление реформ в КНР «поможет достичь цели построения социалистического модернизированного сильного государства, усовершенствовать систему социализма с китайской спецификой». Манкевич отметил, что российско-китайское сотрудничество сейчас подвергается серьезному давлению извне, но оно прошло «проверку временем и обстоятельствами».
Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский указал, что два принципиально важных решения пленума — это углубление реформ и продвижение социалистической модернизации. «Китай начал свои реформы еще в 80-е годы и продолжает их продвигать, — указал он. Результаты 3-го пленума как раз дают Китаю успешное продвижение, — добавил Островский. — Надо смотреть на китайский опыт и изучать его».