Глава МИД Израиля пригрозил Эрдогану, что тот может повторить судьбу Хусейна

Свое сообщение он сопроводил фотоколлажем из двух снимков: на одном запечатлен Эрдоган в солнцезащитных очках и с шарфом в цветах флагов Палестины и Турции, на другом — Хусейн с длинной бородой и взъерошенными волосами. Вторая фотография сделана в 2003 году вскоре после поимки свергнутого к тому моменту Хусейна американскими военными.