Предсказавший победы Трампа и Байдена профессор сделал прогноз по выборам

Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года. За это время он девять раз определил победителя и ошибся только один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш-младший. Так как те выборы сопровождались скандалом с пересчетом голосов во Флориде, профессор считает, что его прогноз изначально был точен.