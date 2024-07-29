Военный кабинет Израиля принял решение об ответе на удар по Голанам

27 июля район Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. В результате погибли 12 человек — в основном дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона заявила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки.