Военный кабинет Израиля принял решение об ответе на удар по Голанам

Военный кабинет Израиля завершил заседание, его члены уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта принять решение о форме и сроках ответа на атаку ливанского движения «Хезболла», сообщает канцелярия главы израильского правительства.
По данным издания Ynet, цель ответной атаки уже определена. «Это ограниченная, но важная цель», — рассказал источник издания в органах безопасности. Высокопоставленный израильский источник заявил Ynet, что ответ Израиля будет жестким, но у страны нет намерения «разжигать региональную войну». По информации издания, ответная атака может повысить интенсивность боев на несколько дней.
До этого ливанский телеканал LBCI заявил, что израильские власти уже приняли решение об ответном ударе и ведут «работу по ограничению его размера и местоположения и избеганию крупных городов, где наблюдается перенаселенность, включая Бейрут».
27 июля район Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. В результате погибли 12 человек — в основном дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона заявила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки.
Движение отвергло причастность к атаке на Мадждаль-Шамс, заявив, что целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил «Хезболлу» в пересечении всех красных линий и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой. «Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (лидер “Хезболлы” Хасан Насралла. — РБК) и “Хезболла” будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает», — сказал он.
Официальный представитель израильского МИДа Орен Марморштейн заявил, что у Ливана есть «последний шанс» для предотвращения полномасштабной войны — это вывод сил шиитского движения «Хезболла» южнее реки Литани, согласно резолюции СБ ООН 1701.
Нетаньяху до этого пригрозил «Хезболле» ответными мерами, Армия обороны Израиля позднее нанесла удары по Ливану.