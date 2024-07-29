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Сальвадор изучает возможность присоединиться к БРИКС

Правительство Сальвадора изучает возможность присоединения к БРИКС, сообщил «Известиям» первый секретарь посольства РФ в Никарагуа, руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.

Источник: РИА "Новости"

«БРИКС их (власти Сальвадора. — Ред.) очень привлекает, они изучают возможность присоединения к нему. Не исключено, что в ближайший год-два Сальвадор может обратиться с просьбой принять их в БРИКС», — сказал Илюхин.

Сальвадор также заинтересован сотрудничать с Китаем и Индией, отмечает дипломат. Власти латиноамериканской страны видят в этом возможность для укрепления своей экономики, придания ей импульса для развития.

Сальвадор также заинтересован в привлечении иностранных инвестиций со стороны стран БРИКС.

БРИКС