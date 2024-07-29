Профессор Лихтман: Победу на выборах президента США одержит Камала Харрис

Победу на предстоящих выборах президента США одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Об этом заявил известный американский профессор Аллан Лихтман, разработавший аналитическую систему для прогнозирования исхода президентских выборов в Америке.
Лихтман известен своими прогнозами, основанными на системе из 13 вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет», пишет РИА Новости. Вопросы затрагивают экономическое положение, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их личную харизму.
Если на шесть или более вопросов ответ «да», то это всегда говорит в пользу того, что победу одержит действующая партия. Если ответ на шесть или более вопросов «нет», значит избиратели выступят против партии власти.
«Харрис побеждает. У нее 8 “да” и 5 “нет”, — написал профессор на своей странице в соцсети X.
Профессор добавил, что окончательный прогноз будет опубликован после съезда демократов в августе, на котором они официально объявят своего кандидата.
Отметим, что Аллан Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года. За это время он девять раз определил победителя и ошибся лишь один раз, когда предсказал победу демократу Альберту Гору в 2000 году, а выиграл республиканец Джордж Буш-младший.
Напомним, в марте этого года Лихтман отказался предсказывать победу демократов на выборах в 2024 году. Он также заявлял, что в модели 2024 года наилучший шанс для демократов победить заключается в том, чтобы Джо Байден баллотировался.