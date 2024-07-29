Песков: Путин готовится к визиту нового президента Ирана в Россию

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — рассказал Песков «Известиям».
Инаугурация Масуда Пезешкиана состоится 30 июля. На церемонию приглашена российская делегация, ее возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. В посольстве Ирана в России «Известиям» сообщили, что у нового иранского президента запланирована двусторонняя встреча с Володиным. Предполагается, что на этой встрече Масуд Пезешкиан подтвердит свое участие в саммите.
Саммит БРИКС пройдет в Казани