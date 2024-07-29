Песков: Путин готовится к визиту нового президента Ирана в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к визиту нового президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в рамках участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, у Пезешкиана уже есть приглашение от Москвы.