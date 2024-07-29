Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин готовится к визиту нового президента Ирана в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к визиту нового президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию в рамках участия в саммите БРИКС в Казани. По его словам, у Пезешкиана уже есть приглашение от Москвы.

Источник: Пресс-служба Президента России

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», — рассказал Песков «Известиям».

Инаугурация Масуда Пезешкиана состоится 30 июля. На церемонию приглашена российская делегация, ее возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. В посольстве Ирана в России «Известиям» сообщили, что у нового иранского президента запланирована двусторонняя встреча с Володиным. Предполагается, что на этой встрече Масуд Пезешкиан подтвердит свое участие в саммите.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22—24 октября. Иран стал членом объединения с 1 января 2024 года. В саммите примут участие около 30 делегаций.

Путин Владимир
БРИКС