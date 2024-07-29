Дмитрий Демешин: Я за тех людей, которые делают территорию вокруг нас лучше

— Я за тех людей, которые делают территорию вокруг нас лучше. И мы поддержим каждого, кто прикладывает к этому усилия. Если у вас яма возле дома уже 15 лет, и вы ничего не делаете, и ждете, что кто-то придет, сделает за вас — это не путь развития. И, может быть, именно поэтому у нас сейчас много проблем на территории. И я хочу действительно это поменять. Но, услышьте, не сам, один — я без вас ничего не смогу сделать. Поэтому мы к вам и приехали, чтобы понять, что сделать вместе с вами, с вашей подачи, — заключил глава Хабаровского края.