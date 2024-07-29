Дмитрий Демешин: Я за тех людей, которые делают территорию вокруг нас лучше

Завершением рабочей поездки главы региона Дмитрия Демешина в Амурский района стала встреча с жителями. Перед этим в местном доме культуры провели личные приемы граждан заместители председателя правительства и министры края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В числе первых вопросов — состояние дорог в Амурске. По словам жителей, в городе уже более 10 лет не делался капитальный ремонт, идут только ямочные. Дмитрий Демешин ответил, что о проблеме ему известно и дороги в его рабочей поездке стали одним и обязательных пунктов для посещения. Со следующего года Амурск зайдет в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Будет выделено 62 млн рублей, средства пойдут на ремонт дорог в районном центре.
— По дороге Комсомольск-Амурск мы сделаем на следующий год 8 километров, от 11-го до 18-го километра. Практически 200 миллионов будет выделено на региональную дорогу. Ну и также подъезд к селу Ачан отремонтируем. Кроме того, на следующий год сделаем так называемое «кольцо» — это въездная группа в Амурск, и проспекты Строителей и Октябрьский. Уже расчеты все есть, в настоящий момент ждем контрактации. В отношении ямочного ремонта совместно с главой определены 18 участков на 2025 год, — добавила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
Еще один насущный вопрос для жителей Амурска — это недостаточное количество рейсов на дачных маршрутах.
— На этот год запланировано приобретение двух автобусов ддя Амурска за счет средств краевого и местного бюджетов. Один уже приобретен и передан автотранспортному предприятию Амурского района. Второй будет поставлен к концу декабря, — ответил Дмитрий Демешин.
Со следующего года автобусы начнут работу на дачных маршрутах, в межсезонье они будут задействованы на городских рейсах.
Одна из активисток добровольческого движения попросила главу региона распространить действие бонусной «Доброкарты» на волонтёров «серебряного возраста». Дмитрий Демешин поблагодарил женщину за активную жизненную позицию и дал поручение профильному зампреду Евгению Никонову проработать вопрос.
Еще одно из обращений было о том, что недостаточно выделяется средств на ремонт дворовых территорий в Амурске.
— У нас 131,7 миллионов выделено на ремонт дворовых территорий в Амурске, 15 дворов будут благоустроены. Этого мало. На городские агломерации количество денег будем увеличивать. В следующем году, обещаю, что будет больше. Но благоустраивать будем те дворы, где видно, что люди сами внимательно к ним относятся, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Также главу региона спросили, когда будет отремонтирован зрительный зал дома культуры в селе Вознесенское. Проектно-сметная документация на работы есть, объект включен в заявку региона на получение федерального финансирования в 2025 году. Результаты отбора ожидаются в октябре — ноябре 2024 года.
— Моя задача, чтобы все региональные министерства по максимуму использовали возможности федеральных программ. Но если у вас не получится пройти отбор, то я денег в следующем году по линии минкульта дам, — пообещал врио губернатора.
Решение многих вопросов, заданных Дмитрию Демешину, относилось к полномочиям местной власти. На некоторые из них ответы дал на месте глава города. Дмитрий Демешин в очередной раз подчеркнул, что местная власть должна больше информировать людей о проводимой работе. По ряду других обращений врио губернатора дал необходимые поручения сопровождающим его зампредам и министрам.
В завершение встречи Дмитрий Демешин, обращаясь к жителям Амурска, отметил, что важно видеть не только плохое, но и те позитивные изменения, которые происходят в городе. И самому стараться делать мир вокруг себя лучше.
— Я за тех людей, которые делают территорию вокруг нас лучше. И мы поддержим каждого, кто прикладывает к этому усилия. Если у вас яма возле дома уже 15 лет, и вы ничего не делаете, и ждете, что кто-то придет, сделает за вас — это не путь развития. И, может быть, именно поэтому у нас сейчас много проблем на территории. И я хочу действительно это поменять. Но, услышьте, не сам, один — я без вас ничего не смогу сделать. Поэтому мы к вам и приехали, чтобы понять, что сделать вместе с вами, с вашей подачи, — заключил глава Хабаровского края.