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В штабе Мадуро заявили о его победе на президентских выборах

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы и действующего главы государства Николаса Мадуро заявил о его победе на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2023

«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — сказал глава штаба и спикер парламента Хорхе Родригес.

Он призвал дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, «поскольку мы уважаем законы нашей страны и конституцию».

В июне Мадуро обвинил оппозиционеров Эдмундо Гонсалеса и Энрике Маркеса, не подписавших соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов в Венесуэле, в подготовке государственного переворота.

Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, 28 июля. На них зарегистрировались десять кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.