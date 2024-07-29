«Удары по украинским аэродромам подчеркивают решимость России ограничить возможности самолетов еще до того, как они вступят в бой. Они говорят о проблемах, с которыми сталкивается Украина при подготовке к развертыванию этой сложной машины», — говорится в статье.
Кроме того, как отметили в NYT, Украина испытывает острую нехватку как квалифицированных пилотов, так и обученных техников для обслуживания американской машины.
«F-16 и их пилоты столкнутся с сильным сопротивлением <…> как на земле, так и воздухе», — приводит издание слова военного аналитика Хантера Столла.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.