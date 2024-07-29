Axios: США призвали Израиль не наносить удар по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Согласно материалу издания, мнение американского правительства о ситуации израильской стороне передал старший советник президента США Амос Хохштейн. В разговоре с израильским министром обороны Йоавом Галлантом он заявил, что Израиль имеет право на защиту от нападений «Хезболлы», но не должен «тотально эскалировать» конфликт. Он также призвал военное ведомство Израиля свести к минимум жертвы мирного населения.
«Мы определенно считаем, что удар Армии обороны Израиля по Бейруту является потенциальной красной линией для ''Хезболлы''», — сказал американский чиновник.
По словам израильского чиновника, ответный удар Израиля приведет к нескольким дням интенсивных боев с «Хезболлой», которые будет «трудно сдержать». «Очевидно, что обе стороны собираются сделать еще один шаг вперед, но неясно, смогут ли они избежать падения в пропасть», — заявил источник Axios в Израиле.
Ранее Военный кабинет Израиля провел заседание, по итогам которого наделил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта правом принять решение об ответе на атаку ливанского движения «Хезболла» на Голанские высоты. Какой именно ответный удар планируется нанести — не сообщается.
27 июля часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу с территории Ливана. Как утверждает израильская армия, один из снарядов упал на футбольную площадку, где находились дети. По данным ЦАХАЛа, на территории Голанских высот погибли 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет, десятки пострадали. Израиль утверждает, что удары нанесла «Хезболла» с помощью иранских ракет. Само движение причастность к атакам отрицает.