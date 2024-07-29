Axios: США призвали Израиль не наносить удар по объектам «Хезболлы» в Бейруте

27 июля часть Голанских высот, контролируемая Израилем, подверглась массированному обстрелу с территории Ливана. Как утверждает израильская армия, один из снарядов упал на футбольную площадку, где находились дети. По данным ЦАХАЛа, на территории Голанских высот погибли 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет, десятки пострадали. Израиль утверждает, что удары нанесла «Хезболла» с помощью иранских ракет. Само движение причастность к атакам отрицает.